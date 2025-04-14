MHP lideri Bahçeli'den yargıya İmamoğlu çağrısı! 'Bir an önce çözüme kavuşsun'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması siyaset gündemini etkilemeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili çağrıda bulunarak sonucun bir an önce belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu çağrıyı canlı yayında yorumlayarak, "Devlet Bahçeli bir temenniyi dile getirdi. Bahçeli'nin temennisini yerine getirmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir açıklama yayınladı. Bahçeli açıklamasında, Özgür Özel'in son zamanlardaki söylemlerini değerlendirdi ve siyasetinin "şuursuzca" olduğunu söyledi. Bahçeli'nin devam eden sözlerinde ise Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu suçsuzca beraati, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir." dedi.

Bahçeli'nin devam eden açıklaması şöyle:

"İMAMOĞLU İLE İLGİLİ SÜREÇ KARARA BAĞLANMALIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

'SARAÇHANE'YE ÜS KURDU'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu çağrıyı canlı yayında yorumladı. Bahçeli'nin temennisini yerine getirmenin kolay olmadığını sile getiren Atik, şunları söyledi: "Yılbaşından bu yana özellikle CHP, Ekrem İmamoğlu için cumhurbaşkanı adaylığı ve erken seçim konusunu masaya getiriliyor. Siyasetin ana gündem başlığı bu. Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması. Gözaltı kararından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’ye üs kurdu, 1 hafta orda kaldı. Sokak eylemleri, polis çatışmaları vesaire şeklinde süreç devam etti. İddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda pek çok itiraz da var. Ancak sonuç olarak çok sayıda yolsuzluk dosyasıyla ilgili şüpheli durumlar da mevcut.

'AYM KAPATILSIN DA DEMİŞTİ'

Dolayısıyla sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaseti doğrudan etkileyen bir isim. Ve bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Cezası varsa yargılansın cezalandırılsın, yoksa deliller sunulsun ve salıverilsin. Yani bir an önce çözüme kavuşuşun. Bahçeli’nin de söylemek istediği bu. Sayın Bahçeli hepimizin içinden geçen bir temenniyi dile getirdi. Ama bu o kadar kolay olmuyor. Çünkü benzer örnekler var. HDP ile ilgili kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nde kaç yıldır devam ediyor? 3 yıldan fazla oldu. Ve Bahçeli’nin defalarca HDP’nin kapatılması için AYM’yi göreve çağırdığını hatırlayın. Hatta daha öteye giderek AYM kapatılsın dedi. Ama hala HDP ile ilgili davada karar çıkmadı. Dolayısıyla bu süreçte sayın Bahçeli temennisini ortaya koydu ancak bunun çok kolay olmadığını biliyoruz. Ben en azından bir yıla yakın iddianamenin hazırlanması sürecinin devam edeceğini düşünüyorum."