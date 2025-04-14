Devlet Bahçeli'den CHP’ye kaos suçlaması: Ekrem İmamoğlu için imza kampanyasına tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklamayla CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli, CHP’nin siyaset tarzını “kriz, kaos ve kargaşa üretmeye dayalı” olarak nitelendirerek, bu anlayışın Türkiye’yi karanlığa sürüklediğini savundu. CHP yönetiminin milli ve manevi değerlere zarar verdiğini belirten Bahçeli, “Ellerine hançer almış, saplayacak yer arıyorlar” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi kriz ve kaos siyasetiyle Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemekle suçladı. “Siyaseti dost-düşman ayrımıyla icra etmek, hukuk ve demokraside derin çatlaklar oluşturur” diyen Bahçeli, CHP’yi milli ve manevi değerlere zarar veren bir siyaset anlayışı izlemekle eleştirdi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin “kriz ve kargaşa üretme konusunda adeta patent sahibi” olduğunu vurgulayarak, “Azgın ihtiraslarla yürütülen bu siyasetin ülkemizi karanlığa sürüklemekten başka bir gayesi yoktur” ifadelerini kullandı.

Dünyada dengelerin değiştiği, büyük güçler arasında yeni bir mücadele döneminin başladığına dikkat çeken Bahçeli, CHP yönetiminin bu kritik süreçte Türkiye’ye zarar verecek tutumlar sergilediğini belirtti. Bahçeli, “Ellerine hançer almışlar, saplayacak yer arıyorlar. Bu ilkesizliğin ve izansızlığın izahı yoktur” dedi.

İMZA KAMPANYASINA TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlattığı destek kampanyasına ve parti yönetimine yönelik de sert açıklamalarda bulundu. Silivri Cezaevi’nde bulunduğu iddia edilen İmamoğlu için “zanlı” ifadesini kullanan Bahçeli, yargı sürecinin ivedilikle sonuçlanması gerektiğini belirtti. “Şayet suçsuzsa beraatı, suçluysa cezalandırılması maşeri vicdana uygun biçimde sağlanmalıdır” diyen Bahçeli, kamuoyunun da bu süreçte çarpıtılmış bilgilerle meşgul edildiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlatılan imza kampanyasını “tahayyül ve tenakuz aleminin mahsulü” olarak nitelendiren Bahçeli, kampanyanın anayasal düzene karşı bir isyan çağrısına dönüştürülmeye çalışıldığını öne sürdü. “100 milyon imza toplasalar ne olur? Bu bir filmden ibarettir” ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “tek adam siyaseti”ne hevesli olduğunu, milletin akıl ve vicdan sahibi hiçbir ferdinin buna tahammül edemeyeceğini dile getirdi.

Bahçeli açıklamasında “Özgür Özel 100 milyon imza toplasa ne olacak, ne çıkacak, neye yarayacaktır? İmza kampanyası filmiyle isyan ve işgal çatısı örülmek isteniyorsa, bunun bedelini muhatapları hukuken ve siyaseten çetin derecede ödemeye hazır olmalıdır." dedi.