Politika
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken ifadeler: Türküyle, Kürdüyle geleceğimiz birdir

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nde açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, ''Türküyle, Kürdüyle geleceğimiz birdir'' dedi. Ayrıca Bahçeli 'siyasi devşirmeler' dediği muhalefete tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında konuştu. Bahçeli, ''Bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Hain oyunları bozduk, yılmadık. Zulme yenilmedik'' dedi.

''SİYASİ DEVŞİRMELER''

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, turancıyız, Türk milliyetçileriyiz. Orada, burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Liberal desem değilsiniz, muhafazakar desem değilsiniz, olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur.

İlk fırtınada oraya buraya kaçanlar tercihlerini yapmıştır. Sizlerle sonuna kadar mücadele devam edecek. Bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir. Orada burada bizi soran siyasi devşirmeler siz kimsiniz?

''TÜRKÜYLE, KÜRDÜYLE GELECEĞİMİZ BİRDİR''

Milli vicdanı uyandırmaya ve kuvvetlendirmeye ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımızda budur. Milletimizin vicdanı birdir, dini birdir, vatanı birdir, acısı birdir. Biri ikiyle karalamak, biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türküyle, Kürdüyle geleceğimiz birdir.

Milli dayanışmanın 3 unsuru vardır, birincisi vatani ahlakın yüksek olmasıdır. Milli dayanışmanın ikinci unsuru medeni ahlaktır. Vatanımızı nasıl seviyorsak milletdaşlarımızı da öyle sevmekten başka alternatifimiz olmamalıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması milli dayanışmanın direnci ile hayat bulacaktır. Türkiye sadece bölgemizin değil dünyanın ağırlık merkezidir. Bütün gelişmeler Türkiye'yi işaret etmektedir. Türkiye ve Türk milletini yer yüzünden çekip çıkarırsanız geriye sadece güneş etrafında dönen bir gezegen kalacaktır.

Siyasi merkez MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Milletimiz yılladır süren yönlendirmenin nihayet farkına varmıştır. Kimin kendi değerlerini temsil ettiğini siyaset berraklaştıkça anlamaya başlamıştır. Yeni yüzyılın siyasi adresi bellidir, adres MHP'dir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 57. kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Türk bayrağı motifinde hazırlanmış, 57. yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği gönderdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı sözler! 'Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına'
