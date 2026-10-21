MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi'nden onaylamasına ilişkin açıklama yaptı. 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanarak yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak yeni bir aşamaya ulaştığını belirten Bahçeli, “Bu karar, mevcut mutabakatın hukukî ve siyasi zeminini pekiştirirken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin dayanağını da güçlendiren önemli bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan vurgusu MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendiren bir açıklama yaptı. 2019 yılında imzalanarak yürürlüğe giren mutabakat, 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Bahçeli, kararın mutabakatın hukukî ve siyasi zeminini pekiştirdiğini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin dayanağını güçlendirdiğini belirtmiştir. Gelişmenin Akdeniz'in huzur ve istikrarına, coğrafyanın güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz hatlarının güvenliğine katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir. Bahçeli, Türkiye'nin 1911 Trablusgarp mücadelesinden bugünkü Akdeniz'de harp gemileriyle varlık gösteren ve deniz yetki alanlarını savunan konuma ulaştığını vurgulamıştır. Bahçeli, Mavi Vatan doktrinine emek verenler ile Libya tarafında mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarına teşekkürlerini iletmiştir.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan doktrini, uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatlerimiz istikametinde emin, kararlı ve hukukî bir zeminde ilerlemektedir. 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanarak yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

Bu karar, mevcut mutabakatın hukukî ve siyasi zeminini pekiştirirken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin dayanağını da güçlendiren önemli bir gelişme olmuştur. Bu gelişme Türkiye-Libya münasebetlerinin güçlenmesinin ötesinde, Akdeniz’in huzur ve istikrarına, gönül ve kültür coğrafyamızın güvenliğine ve Avrupa’nın enerji arz hatlarının daha güvenli hâle gelmesine katkı sağlayabilecek bir adımdır. Bugünkü Türkiye’yi anlamanın yolu, dünün Türkiye’sini hatırlamaktan geçmektedir.

1911’de Trablusgarp’ta vatan toprağını savunmak için deniz aşırı bir mücadele vermek zorunda kalan; İtalyan donanmasının Akdeniz’deki üstünlüğü karşısında Libya’ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşayan bir Türkiye’den, bugün Akdeniz’de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve millî haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan bir Türkiye’ye ulaşılmıştır.

Bir asır önce denizlere ulaşamamanın ağır bedelini ödeyen Türkiye, bugün denizlerdeki varlığını milli güvenliğinin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerinin ayrılmaz bir unsuru hâline getirmiştir. Trablusgarp’tan Mavi Vatan’a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye’nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık bir göstergesidir.

Dün Trablusgarp’a ulaşmanın yollarını arayan Türkiye’den, bugün Akdeniz’de kendi hak ve hukukunu savunan, kendi rotasını belirleyen ve kendi geleceğine yön veren Türkiye’ye… Tarih değişmiş, şartlar değişmiş, Türkiye güçlenmiştir. Mavi Vatan Türkiye’nin tarihî mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesidir.

Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır. Mavi Vatan doktrinimizin bugünlere ulaşmasında emek verenlere; Libya tarafında ise bölgenin huzuru, istikrarı ve insanlığın barış içinde geleceği adına söz konusu mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarındaki tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum."