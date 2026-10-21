Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:44

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan vurgusu

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, “Mavi Vatan Doktrini ve Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Mutabakatının Pekişen Hukukî Zemini” hakkında yazılı açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan vurgusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:44

MHP lideri Devlet , -Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi'nden onaylamasına ilişkin açıklama yaptı. 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanarak yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak yeni bir aşamaya ulaştığını belirten Bahçeli, “Bu karar, mevcut mutabakatın hukukî ve siyasi zeminini pekiştirirken Türkiye’nin Doğu ’deki hak ve menfaatlerinin dayanağını da güçlendiren önemli bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan vurgusu

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendiren bir açıklama yaptı.
2019 yılında imzalanarak yürürlüğe giren mutabakat, 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yeni bir aşamaya ulaşmıştır.
Bahçeli, kararın mutabakatın hukukî ve siyasi zeminini pekiştirdiğini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin dayanağını güçlendirdiğini belirtmiştir.
Gelişmenin Akdeniz'in huzur ve istikrarına, coğrafyanın güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz hatlarının güvenliğine katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir.
Bahçeli, Türkiye'nin 1911 Trablusgarp mücadelesinden bugünkü Akdeniz'de harp gemileriyle varlık gösteren ve deniz yetki alanlarını savunan konuma ulaştığını vurgulamıştır.
Bahçeli, Mavi Vatan doktrinine emek verenler ile Libya tarafında mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarına teşekkürlerini iletmiştir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" doktrini, uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatlerimiz istikametinde emin, kararlı ve hukukî bir zeminde ilerlemektedir. 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanarak yürürlüğe giren Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan vurgusu

Bu karar, mevcut mutabakatın hukukî ve siyasi zeminini pekiştirirken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin dayanağını da güçlendiren önemli bir gelişme olmuştur. Bu gelişme Türkiye-Libya münasebetlerinin güçlenmesinin ötesinde, Akdeniz’in huzur ve istikrarına, gönül ve kültür coğrafyamızın güvenliğine ve Avrupa’nın enerji arz hatlarının daha güvenli hâle gelmesine katkı sağlayabilecek bir adımdır. Bugünkü Türkiye’yi anlamanın yolu, dünün Türkiye’sini hatırlamaktan geçmektedir.

1911’de Trablusgarp’ta vatan toprağını savunmak için deniz aşırı bir mücadele vermek zorunda kalan; İtalyan donanmasının Akdeniz’deki üstünlüğü karşısında Libya’ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşayan bir Türkiye’den, bugün Akdeniz’de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve millî haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan bir Türkiye’ye ulaşılmıştır.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mavi Vatan vurgusu

Bir asır önce denizlere ulaşamamanın ağır bedelini ödeyen Türkiye, bugün denizlerdeki varlığını milli güvenliğinin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerinin ayrılmaz bir unsuru hâline getirmiştir. Trablusgarp’tan Mavi Vatan’a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye’nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık bir göstergesidir.

Dün Trablusgarp’a ulaşmanın yollarını arayan Türkiye’den, bugün Akdeniz’de kendi hak ve hukukunu savunan, kendi rotasını belirleyen ve kendi geleceğine yön veren Türkiye’ye… Tarih değişmiş, şartlar değişmiş, Türkiye güçlenmiştir. Mavi Vatan Türkiye’nin tarihî mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesidir.

Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır. Mavi Vatan doktrinimizin bugünlere ulaşmasında emek verenlere; Libya tarafında ise bölgenin huzuru, istikrarı ve insanlığın barış içinde geleceği adına söz konusu mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarındaki tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasıyla ilgili açıklama: "Bölgenin geleceği iş birliğiyle şekillenecek"
ETİKETLER
#Türkiye
#Akdeniz
#mavi vatan
#bahçeli
#Trablusgarp
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.