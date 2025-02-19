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MHP'den 'Devlet Bahçeli öldü' iddialarına sert cevap! 'Sicili bozuk sefiller'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddialara karşı "Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır." ifadelerini kullanarak sert bir karşılık verdi.

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MHP'den 'Devlet Bahçeli öldü' iddialarına sert cevap! 'Sicili bozuk sefiller'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 15:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur" ifadelerini kullandı.

"MHP DÜŞMANLARI AŞAĞILIK RÜYADAN KABUSLA UYANACAKLARDIR"

Ataman, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

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Sıkça Sorulan Sorular

Devlet Bahçeli öldü mü?
4 Şubat'ta kalp kapakçığı yenilenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kısa sürede mesaisine başlayacağı açıklandı. Sosyal medyada yer alan 'Bahçeli öldü' haberlerini yalanlayan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Nekahat sürecinin ardından Allah’ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır." dedi.
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