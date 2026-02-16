MHP'den 'umut hakkı' açıklaması: Mutlaka olacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan "Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu"nun ortak rapor yazım ekibi bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında altıncı kez toplandı.

FLAŞ UMUT HAKKI SÖZLERİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İÇERİK MUTLAKA OLACAK"

Terörsitbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili gündemde olan umut hakkına konuşan Yıldız, "İsim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.