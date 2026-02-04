MHP'li Feti Yıldız'dan umut hakkı açıklaması: Uzlaştık, raporda olacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında temaslar sürüyor. En son MHP lideri DEvlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı çağrısının ardından gözler Ankara'ya çevrilmişti. Bugün de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmede; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

MHP'li Feti Yıldız, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, umut hakkı konusunda flaş sözler kullandı.

"ARAMIZDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

Umut hakkı konusunda uzlaşıldığını ve raporda olacağını belirten Yıldız, "AİHM kararlarına uyulacak. Ayrıntıları şimdilik tek tek anlatmamız zor. Aramızda ciddi bir görüş ayrılığı yok. Ülkenin geleceği için, birliğimiz bütünlüğümüz için böyle şeylerde anlaşıyoruz" dedi.