Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MHP'li Sadir Durmaz'ın 'demli çay' esprisi kahkahalara boğdu! Sosyal medyanın gündemine de düştü

Kurban Bayramı kapsamında DEM Parti ile MHP arasında gerçekleşen bayramlaşmada gülümseten anlar yaşandı. MHP’li Sadir Durmaz, ikram edilen çayla ilgili espri yaparak, “Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" ifadelerini kullandı. Durmaz’ın sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 16:46

Kurban Bayramı kapsamında, siyasi parti heyetlerinin bugün karşılıklı resmi ziyaretlerle bayramlaşma mesaisi başladı.

Bu kapsamda da DEM ve MHP heyetleri, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etti.

MHP'li Sadir Durmaz'ın 'demli çay' esprisi kahkahalara boğdu! Sosyal medyanın gündemine de düştü

MHP, misafirlerini Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul etti. DEM Genel Merkezi'ne ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet gitti.

MHP'li Sadir Durmaz'ın 'demli çay' esprisi kahkahalara boğdu! Sosyal medyanın gündemine de düştü

GÜLÜMSETEN ANLAR

DEM Parti ile MHP arasında gerçekleşen bayramlaşmada gülümseten anlar yaşandı.

MHP’li Sadir Durmaz, ikram edilen çayla ilgili espri yaparak, “Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından salonda sıcak ve samimi bir hava oluştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurban nasıl kesilir? Kurban kaç kişi ile kesilir? İşte kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler
Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı?
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.