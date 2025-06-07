MHP'li Sadir Durmaz'ın 'demli çay' esprisi kahkahalara boğdu! Sosyal medyanın gündemine de düştü

Kurban Bayramı kapsamında DEM Parti ile MHP arasında gerçekleşen bayramlaşmada gülümseten anlar yaşandı. MHP’li Sadir Durmaz, ikram edilen çayla ilgili espri yaparak, “Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" ifadelerini kullandı. Durmaz’ın sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Kurban Bayramı kapsamında, siyasi parti heyetlerinin bugün karşılıklı resmi ziyaretlerle bayramlaşma mesaisi başladı.

Bu kapsamda da DEM ve MHP heyetleri, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etti.

MHP, misafirlerini Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul etti. DEM Genel Merkezi'ne ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet gitti.

GÜLÜMSETEN ANLAR

DEM Parti ile MHP arasında gerçekleşen bayramlaşmada gülümseten anlar yaşandı.

MHP’li Sadir Durmaz, ikram edilen çayla ilgili espri yaparak, “Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından salonda sıcak ve samimi bir hava oluştu.