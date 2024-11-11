MHP'li Sibel Arat, Selahattin Demirtaş’a ‘terörist’ dedi, para cezasına çarptırıldı

11 Kasım 2024 09:09 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:09

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sibel Arat, 2022 yılında Selahattin Demirtaş için yaptığı paylaşımdan dolayı hakkında dava açıldı. Sibel Arat, para cezasına çarptırıldı.

MHP​ İzmir​ İl Başkan Yardımcısı Sibel Arat, 2022'de sosyal medyada yaptığı "Selahattin Demirtaş​ teröristtir, aksini iddia eden de teröristtir" paylaşımı nedeniyle açılan davada ceza aldı.

Demirtaş'ın avukatının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada; Arat hakkında 'Hakaret' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı, bu ifadelerin alenen hakaret içerdiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Arat'ın avukatı, "Müvekkilimin sözleri, Kobani olayları ve karşı tarafın henüz kesinleşmemiş ceza dosyasıyla ilgilidir" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, Arat'a bin 740 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.