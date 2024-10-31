PKK Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla silah bırakır mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: 'Selahattin Demirtaş yok sayılırsa...'

31 Ekim 2024 23:58 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 00:04

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik 'Tecriti kalksın, Meclis'te terörün bittiğini açıklasın' sözlerini yorumladı. Sürecin veya olası bir çözümün sadece Abdullah Öcalan ile yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tunay, "Eğer sen bir çözüm konuşacaksan Demirtaş'ı da konuşmak durumundasın. Çünkü Demirtaş da bir aktör" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin çıkışıyla gündeme gelen PKK​ elebaşı Öcalan'ın tecritinin kaldırılması ve 'Kürt sorunu' ile ilgili konuştu.

"DEMİRTAŞ'I DA KONUŞMAK DURUMUNDASIN"

TGRT Haber'deki Gündem Özel programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Faik Tunay, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş​'ın da sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Yakın zamanda Hakkari'de bulunduğunu belirten Tunay, "Bir kısım diyor ki 'Öcalan'ı muhatap alalım'. Peki ya Selahattin Demirtaş ne olacak? Öcalan falan yok kardeşim, Demirtaş var! İktidar eliyle bir iş yürütülmeye çalışıyor. Eğer sen bir çözüm konuşacaksan Demirtaş'ı da konuşmak durumundasın. Çünkü Demirtaş da bir aktör" dedi.

"SORUNUN ADINI BİLE KOYAMADIK"

PKK​ terör örgütünün Öcalan'dan ibaret olmadığını söyleyen Tunay, Türkiye'de süre gelen sorunun henüz adının bile konmadığını ve Bahçeli'nin açıklamalarında çelişkilerin yer aldığını iddia etti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Çıkıp Türkiye'deki vatandaşlara '40 yıllık sorun ne?' diye sorsak bize 'Doğu sorunu' , 'Kürt sorunu' , 'terör sorunu' diye cevap verecek. Daha biz soruna isim bile koyamıyoruz. Şimdi Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki "Öcalan'a umut hakkı verelim, çıksın TBMM'de konuşsun" diyor. Bununla birlikte çıkıp daha sonra, "Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardı" diyor. Bunu analiz etmek çok zor.

"PKK MESELESİ ARTIK ÇOK BOYUTLU"

PKK sadece Abdullah Öcalan'dan mı ibaret? Ben hiç sanmıyorum. Benim şirketim olsa ve şirkete 2 sene boyunca gitmesem geri döndüğümde kimse beni dinlemez. PKK sadece Öcalan'dan ibaret değil. Kandil'i var, ABD'si var, İran'ı var, Rusya'sı var. Biz zamanında bu sorunu çözmediğimiz için iş uluslararası boyuta ulaştı. Öcalan 'PKK silahları bıraksın' dese bile PKK'nın silah bırakacağını düşünmüyorum. PKK meselesi artık çok boyutlu bir mesele oldu.

"ÇÖZÜM İÇİN DEMİRTAŞ DA KONUŞULMALI"

Geçtiğimiz günlerde Hakkari Yüksekova'da bulundum. Bir kısım diyor ki 'Öcalan'ı muhatap alalım'. Peki ya Selahattin Demirtaş ne olacak? Öcalan falan yok kardeşim, Demirtaş var! İktidar eliyle bir iş yürütülmeye çalışıyor. Eğer sen bir çözüm konuşacaksan Demirtaş'ı da konuşmak durumundasın. Çünkü Demirtaş da bir aktör. Bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekiyor. Bu konuyu çözerken İstanbul'un Esenyurt ilçesini de Diyarbakır'ı da düşüneceksin. Bu iş AK Parti ve MHP'nin çağrısı ile çözülemez.