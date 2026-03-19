Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'ye Tosun Paşa filmi benzetmesi: 'Entrikacı Lütfü rolü verdi'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP’deki uygulama ve tavırların "Tosun Paşa" filminden farklı olmadığını dile getirerek, "CHP'de olanları seyretmekten ama ülkem adına utanıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Bakan Tekin, bakanlık görevine başladığı andan itibaren geçen süre içerisinde çocukların ve gençlerin milli birlik, vatanseverlik, dayanışma, yardımlaşma duygularını artıracak, pekiştirecek etkinlikler içerisinde olmaya çaba sarf ettiklerini belirtti, Tekin, "Önce başladığımız yaz aylarında ana dil becerileri üzerinden Türkçe üzerinde, geleneksel çocuk oyunlarımız üzerinden, hemen sonrasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerinden bir yola koyulduk. Ve dedik ki çocuklarımızın akademik başarılarının iyi olması, akademik başarılarının muadilleriyle yarışta onlara avantaj sağlayacak şekilde en iyi imkanları kendilerine sunmamız gerektiğini zaten söyledik. Onun mücadelesini hep yürüttük. Ama bir şey daha yapmamız lazım dedik. Kapitalist dünya, küreselleşen dünyada artık yerel değerlerin, milli değerlerin biraz aşındığı, dünyanın tamamında törpülendiği ve çocukların, gençlerin yerel bağlılıklarının, vatanseverliklerinin azaldığına dair genel bir kanaat var. Bizde de toplumsal geniş kesimlerde bu eleştiriler yükselmeye başlayınca biz de ikinci olarak dedik ki çocuklarımızın bu anlamda milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesi bizim açımızdan önemli" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ RAMAZANDA OKULLARINI SÜSLERSE NASIL TALİBANLAŞMIŞ OLUYOR?"



Bir genelge yayımladıklarını söyleyen Bakan Tekin, "Önce halen 28 Şubat özlemcisi olarak tanımladığım ve halen Anadolu insanlarına 'göbeğini kaşıyan bidon kafalı' muamelesi çeken bir grup kişi tuttu, bizim genelgemizle ilgili asla hak etmediğimiz ifadeler kullanan bir bildiri yayımladılar. Ne dediler bildirilerinde? Dediler ki: 'Toplumu Talibanlaştırıyorsunuz'. Çocuklarımız ramazanda okulda yardımlaşmayı, dayanışmayı öğrenirlerse, merhameti öğrenirlerse, okullarını süslerlerse nasıl Talibanlaşmış oluyor? Hazreti İsa'nın doğumunda okulu süslediği zaman Talibanlaşmış olmuyor, Paskalya'da okulu süslediği zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor ama ramazan ayında okulu süslediği zaman toplumu Talibanlaştırmış oluyoruz. Ben bunu kabul edemiyorum arkadaşlar. Başka ne dediler? Dediler ki: 'Trump'ın ipine sarıldınız gidiyorsunuz.' Yani bu nasıl bir itham? Ama üçüncü eleştirileri veya üçüncü ifade: 'Sapkın, gerici azınlık.' Kime diyor arkadaşlar? Ramazan ayını Anadolu'da kutlayan bizim gibi insanlara, ramazan ayı feyzinden istifade etmek isteyen bizim gibi insanlara 'sapkın gerici azınlık' diyor. Ben dedim ki bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak, Anadolu'nun bağrından çıkmış bir insan olarak, bir Müslüman olarak benim değerlerime bunu söylüyorsan ben de seni yargıya taşırım dedim. Suç duyurusunda bulundum. Bu sefer nasıl suç duyurusunda bulunursun? Adamlar demokratik haklarını kullandılar diyor. Peki onlar demokratik haklarını kullandılarsa ben suç duyurusunda bulunarak hangi hakkımı kullanmış oluyorum? Ya bir şey yaptıysanız cevabını verin" dedi.

CHP'YE TOSUN PAŞA FİLMİ BENZETMESİ: ENTRİKACI LÜTFÜ BİRİSİNE TOSUN PAŞA ROLÜ VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir film setine çevrildiğini anlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnanın ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olanları izlerken Kartal Tibet'in ilk yönetmen olarak yaptığı bir film var, hepiniz mutlaka seyretmişsinizdir: Tosun Paşa. Şimdi orada hatırlayın, iki tane aile vardı kavga eden: Seferoğulları ve Tellioğulları. Tellioğulları ailesinde Şener Şen başrolde oynuyor. Şener Şen rolünde Lütfü Bey vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Lütfü, ailenin patronu, ağası. Daver Bey'in kızı Leyla'ya aşık, almak istiyor ama alamıyor. Bir oyun kuruyor. Diyor ki: 'Kimse Tosun Paşa'yı tanımıyor nasıl olsa.' Kemal Sunal'a, yani evin hizmetini gören Şaban'a bir rol veriyor. Diyor ki: 'Kimse Tosun Paşa'yı tanımıyor mu? Sen Tosun Paşa ol. Daver Bey'in kızı Leyla'yı ben alayım, Yeşil Vadi'yi de alayım.' Şimdi şu an CHP'de aynen böyle bir şey var. Entrikacı bir Lütfü var. Entrikacı Lütfü birisine Tosun Paşa rolü verdi. Şimdi Tosun Paşa, Şaban yani o filmdeki, o da role kendini çok kaptırdı. 'Leyla'yı ben alacağım' diyor. Şimdi aralarındaki kavga Leyla'yı kim alacak kavgası, Yeşil Vadi'yi kim alacak kavgası. Ama uyarıyorum: Siz böyle kavga ederseniz, vatandaş da sizin film çevirdiğinizi görürse ne aşık olduğunuz şeye ulaşırsınız ne de Yeşil Vadi'ye kavuşursunuz. Ama ben uyarıyorum, ikisini de birbirine... İkisi de film setindeki gibi rol yapıyor. Biz de keyifle seyrediyoruz. Ben daha önce de söylemiştim, Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi vardı: 'Çekirdek alıp CHP'nin içerisindeki gelişmeleri uzaktan seyredeceğimiz bir dünya.' Gerçekten keyif alıyorum. CHP'de olanları seyretmekten ülkem adına utanıyorum. Çünkü demokratik ülkelerde ana muhalefet diye bildiğimiz partiler ya da muhalefet partileri ister iktidar olsun ister muhalefette olsun, demokratik siyasal yaşamın bel kemiğidirler, vazgeçilmez unsurudurlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir muhalefet var" şeklinde konuştu.