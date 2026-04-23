Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Tekin, defterde nisan ayı boyunca yürütülen "Marifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinliklere dikkat çekerek milli şuurun pekiştirildiğini belirtti.

EVLATLARIMIZ GELECEĞİN TEMİNATI

Bakan Tekin, özel deftere yazdığı mesajda Türk eğitim sisteminin temel hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclis'imizin 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca 'marifin kalbinde çocuk' temasında gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik.

Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı ülkemizin muasır medeniyetler ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."