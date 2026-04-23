Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle birlikte Anıtkabir'de Atatürk’ün huzuruna çıktı. Bakan Tekin, "Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alan nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir" mesajını paylaştı.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 08:41
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 09:14

başkanlığındaki heyet, için Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Tekin, Özel Defteri’ni imzaladı. Tekin, defterde nisan ayı boyunca yürütülen "Marifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinliklere dikkat çekerek milli şuurun pekiştirildiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, eğitim sisteminin hedefleri hakkında bir mesaj yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, nisan ayı boyunca yürütülen "Marifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinliklerle milli şuurun pekiştirildiğini belirtti.
Tekin, mesajında Türk eğitim sisteminin temel hedeflerinin zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.
Bakanlık olarak çocukların gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ettiklerini ve onları ülkenin muasır medeniyetler ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme kararlılığını sürdüreceklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

EVLATLARIMIZ GELECEĞİN TEMİNATI

Bakan Tekin, özel deftere yazdığı mesajda Türk eğitim sisteminin temel hedeflerini şu sözlerle özetledi:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclis'imizin 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca 'marifin kalbinde çocuk' temasında gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı ülkemizin muasır medeniyetler ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocukların bu 23 Nisan talepleri yürek burktu: Park ve oyuncağın yerini aldı
Meteoroloji'nin 23 Nisan hava durumu raporunda 16 ile 'sarı kod'lu uyarı! Sıcaklıklar çakılıyor: Sağanak ve fırtına kapıda
