Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'belediye kreşi' sözleri: LGBT'ye izin vermeyeceğiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye​ (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​​, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda yaptığı konuşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı​'na yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönündeki talebi eleştirdi. İmamoğlu'nun çıkışı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi.

Gazeteci Fuat Uğur'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası ve eşcinselliği özendirici etkinlikler de yapılmakta." dedi.

Belediyelere ait kreşlerde LGBT propagandası yapıldığını iddia eden Tekin'in ifadeleri şu şekilde:

"Bakan şunları söyledi. Kreşleri kapatma kararı değil. MEB'ten giden bir yazı var. Kreş adı altında okul öncesi eğitim faaliyeti gösterilemez. Bu doğrultuda eğitim verilemez. Bizim kreşlerin kapatılmasıyla ilgili bir yazımız yok. Belediyeler ana okulu ve ana sınıfı açamaz. Şu anda belediyeler kreş adı altında ana okulu açmış durumda ve biz bütün belediyelere uyarıda bulunduk. Ayrıca kreş adı altında okul öncesi faaliyet yürüten yerlerle ilgili ahlaki anlamda bir takım veli şikayetleri geldi. Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası ve eşcinselliği özendirici etkinlikler de yapılmakta. Bunları incelettiriyoruz. Bu husus kırmızı çizgimiz kesinlikle gereken yapılacak."