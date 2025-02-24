Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Emekli bayram ikramiyesine zam gündemde

AK Parti'nin dün gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantıda ekonomideki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'de yeni dönem ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Ayrıca milyonlarca emekli bayram ikramiyesi zammı için Beştepe'den çıkacak kararı bekliyor. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Emekli bayram ikramiyesine zam gündemde
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:53

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00'te başlayacak. AK Parti kongresi sonrası ilk Kabine Toplantısı'nda kritik konular masaya yatırılacak.

ANA GÜNDEM EKONOMİ: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Toplantının ana gündem maddelerinden birini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak zammı bekliyor. Ekonomik sıkıntı içindeki emeklilerde bu yıl da ikramiyelerin artırılması yönünde beklenti oluşmuş durumda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bunun sinyallerini vermiş, emekli ikramiyelerinin artacağına yönelik çalışmaların yapılacağını aktarmıştı. 16,5 milyon emekliye yılda 2 defa ödenen bayram ikramiyelerinin 2025'teki tutarının da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca son dönemde enflasyonda başlayan düşüş sürecinin yanı sıra, Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ekonomiye yansımalarının konuşulacağı da belirtiliyor.

SURİYE'DE TERÖRÜN TEMİZLENMESİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da Kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesinin yanı sıra, Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan toplantılar ve karşılıkla gelen açıklamaların da Kabine'deki bir diğer gündem maddesi olacağı öğrenildi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli bayram ikramiyesi geçen sene 2 bin TL'den yüzde 50 zamla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. 2025 yılında da bayram ikramiyelerine zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli ikramiyesi için 13.705 TL detayına dikkat çekti! İsa Karakaş'tan 'Mutlaka' vurgusu
AK Parti kongresinde listeye girmeyenler için yeni iddia! İşte bakanlık için adı geçenler
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.