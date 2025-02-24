Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Emekli bayram ikramiyesine zam gündemde

AK Parti'nin dün gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantıda ekonomideki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'de yeni dönem ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Ayrıca milyonlarca emekli bayram ikramiyesi zammı için Beştepe'den çıkacak kararı bekliyor. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00'te başlayacak. AK Parti kongresi sonrası ilk Kabine Toplantısı'nda kritik konular masaya yatırılacak.

ANA GÜNDEM EKONOMİ: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Toplantının ana gündem maddelerinden birini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak zammı bekliyor. Ekonomik sıkıntı içindeki emeklilerde bu yıl da ikramiyelerin artırılması yönünde beklenti oluşmuş durumda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bunun sinyallerini vermiş, emekli ikramiyelerinin artacağına yönelik çalışmaların yapılacağını aktarmıştı. 16,5 milyon emekliye yılda 2 defa ödenen bayram ikramiyelerinin 2025'teki tutarının da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca son dönemde enflasyonda başlayan düşüş sürecinin yanı sıra, Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ekonomiye yansımalarının konuşulacağı da belirtiliyor.

SURİYE'DE TERÖRÜN TEMİZLENMESİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da Kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesinin yanı sıra, Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan toplantılar ve karşılıkla gelen açıklamaların da Kabine'deki bir diğer gündem maddesi olacağı öğrenildi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.