Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! İşte masadaki kritik konular

16 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:13

Son olarak 2 Temmuz'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Ekonomi gündemine ilişkin konuların ön plana çıkacağı kritik toplantıdan emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili kararın da açıklanması bekleniyor. Ekonomiye ilişkin başlıklar arasında enflasyonla mücadele ve kamuda tasarruf tedbirleri de yer alacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda masaya yatırılacak konu başlıkları şöyle...

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE KİLİT KAPANIYOR!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu da gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM AÇIKLANABİLİR

Kabinede en merak edilen konu başlığı ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli maaşına zamla ilgili de karar alması bekleniyor.

Öte yandan Kabine'de gündeme gelmesi beklenen emekli zammına ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de açıklama geldi. En düşük emekli maaşıyla ilgili konuşan Güler, "Bu nasıl bir rakama tamamlanabilir, birkaç alternatif var. Onlar üzerinde de bir rapor çıkarttık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz" dedi.

DEPREM KONUTLARI 2025'TE TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konut deprem mağdurlarına teslim edildi. Yılsonuna kadar bu sayının 200 bin konuta kadar çıkması bekleniyor. 2025'te tüm depremzedelere konutları tahsil edilmiş olacak. Bakanlık görevine döndükten sonra ilk iş olarak 'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Murat Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdi. Bu kapsamda Bakan Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Kabinede Erdoğan'ın yurt dışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme teklifine dün olumlu cevap vermişti.

Suriye ile normalleşme sürecinin ele alınacağı toplantıda olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durum da görüşülecek.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamın, soykırım ve bir an önce ateşkes sağlaması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

NÜFUS PLANLAMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Toplantıda alarm veren doğum oranlarındaki düşüşe yönelik alınan tedbirler de ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşünün önüne geçmek için ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürülen çalışmaları aktaracak.