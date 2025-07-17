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 | Bengül Arıca

Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik görüşmeler!

Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda ateşkes sağlandı. Bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek taraflar arasında sükûnetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi ve ateşkeste kilit rol oynadı.

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Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik görüşmeler!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:23

Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda ateşkes sağlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanı 'ın, muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri an be an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığı öğrenildi.

Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik görüşmeler!

MİT BAŞKANI KALIN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın, , Suriye ve ’deki muhatapları ile birçok görüşme gerçekleştirdi. MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüştü. Kalın, aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulundu. Bunun yanısıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın’ın sahadaki duruma yönelik temasları, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı.

Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik görüşmeler!

"SURİYE'DE İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇACAK POLİTİKALARA İZİN VEREMEYİZ"

"Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye, güney komşusu Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönünde tüm çabaları gösterdi ve taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da açıklamasında "ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir durumla karşı karşıya kalacaktı" diyerek Türkiye’nin ateşkesteki katkısını ortaya koydu.

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ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#mit
#ibrahim kalın
#Abd
#Politika
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