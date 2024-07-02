MİT, Suriye'deki provokasyon için devrede!

02 Temmuz 2024 00:45 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:53

Suriye'deki Türk Bayrağı ve binalara saldırılar sonrası bakanlıklardan ve Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklamalar geldi

Suriye'deki Türk Bayrağı ve binalara saldırılar sonrası bakanlıklardan ve Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklamalar geldi

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan El Bab ve Azez şehirlerinde, terör örgütü yandaşları ayaklandı. Türkiye'ye ait çok sayıda aracın El Bab'a girmesini engellemek amacıyla El Rai kavşağında toplanan kalabalık, Türk tırını taşladı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) devreye girdi.

"MİT DEVREDE"

İhlas Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de durumu kontrol altına almak için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli bilgilerin anbean aktarıldığı ifade edilen açıklamada, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışıldığı belirtildi.