Suriyeli sığınmacının savaş çağrısı videosuna DMM'den açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 22:53 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 22:53
Kayseri'deki provokasyon sonrası sosyal medyada paylaşılan Suriyeli bir kişiye ait videoyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yaptı. Gaziantep'te yaşadığı öne sürülen şahsın sınır dışı edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gaziantep'te yaşadığı öne sürülen ve sosyal medyadan savaş çağrısı yapan Suriyeli şahsın Türkiye'de olmadığı açıklandı.
DMM'nin sosyal medya hesabından şu duyuru paylaşılarak haber yalanlandı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, "Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi" başlığıyla paylaşılan görüntüler provokasyon amaçlıdır.
Bahse konu görüntüler 2021 yılına ait olup konuşmayı yapan M.M isimli yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçleri tarafından 2021 yılında göz altına alınarak sınır dışı edilmiştir.
Kamuoyunu provoke etmeye yönelik haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."
Kaynak: tgrthaber.com