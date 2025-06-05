Mitingdeki sözleri başını yaktı! CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel hakkında bugün İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'Yargı Görevi Yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Özgür Özel'e tepki gösteren Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.

Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır.

Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.

Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almış, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Sert kayaya çarptın! Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.