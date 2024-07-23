MKYK toplantısı başladı! AK Parti'de değişim söylentileri gündemde

23 Temmuz 2024 15:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:38

AK Parti’de 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan değişim sürecinde olan kritik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

AK Parti’de seçimlerin ardından ilk olarak bazı il ve ilçe başkanları değiştirilmişti. Sonrasında kabine değişikliği geldi.

Sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına yeni isimler atandı.

İki ayrı kamp süreci tamamlandı. Şimdi sırada MKYK toplantısı var.

BAZI İSİMLER GÖREVDEN ALINABİLİR

Toplantıda bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınabileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bazı isimlerin odalarını topladığı bile iddia edilmişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre MKYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınması gündemde. Hatta bazı isimlerin odalarını geçtiğimiz hafta topladığı bile iddia edilmişti.