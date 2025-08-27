Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Muhalefet partilerinden TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Muhalefet partileri, Gazze'yi konuşmak amacıyla TBMM'yi cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağrılması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muhalefet partilerinden TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 18:37

CHP ve DEM Parti’nin aralarında olduğu muhalefet partileri Gazze’yi konuşma üzere cuma günü TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP'Lİ İSİM PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulunu 29 Ağustos Cuma günü saat 14 00’te olağanüstü toplantıya çağırdık."

Muhalefet partilerinden TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı

NUMAN KURTULMUŞ'DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i, İsrail’in Gazze saldırısı, soykırım, kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere 29 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
ETİKETLER
#Son Dakika
#haber
#detay
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.