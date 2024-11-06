Muhalefette 'otobüs' polemiği! Müsavat Dervişoğlu sert tepki gösterdi, Özgür Özel cevap verdi

06 Kasım 2024 16:42 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:05

CHP lideri Özgür Özel, Mardin'de DEM Partililerle aynı otobüste konuşma yapmasını eleştiren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na cevap verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözleriyle mutabakatının olmadığını vurgulayan Özel, "Canı sağ olsun ama gerçekten ayıp etmiş. Abdestimizden şüphemiz yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'e destek amacıyla gittiği Mardin'de DEM Partililerle aynı otobüse çıkıp konuşma yaptığı için kendisini eleştiren İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​'nun sözlerine jet cevap verdi.

CHP​ lideri Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki Yükseköğretim Buluşması'na katıldı. Programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına değindi. Muhalefete muhalefet etmeyi doğru bulmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"CANI SAĞ OLSUN AMA AYIP ETMİŞ"

"Müsavat Bey ile de özel bir hukukum var. Onun da yine canı sağ olsun ama biraz ayıp etmiş. Ben o otobüsün üzerinde birlikte falan değilim. Bu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş. Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim, belediyenin önünde bir otobüs olduğunu söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü değil, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. 'Üstüne çıkarım' dedim. Sayın Ahmet Türk dahi bana 'Otobüs sizin' dediğinde, 'Yok, birlikte çıkalım' deyip, eş belediye başkanlarını alıp çıktım. DEM Parti'nin genel başkanları ne otobüs içindeydi ne otobüsün üstündeydi. Onlar ben oraya gitmeden önce, zaten ben karanlıkta onlar güneş batarken herhalde yarım saat önce konuşmuşlar."

"TUNCER BAKIRHAN'IN SÖZLERİYLE MUTABAKATIM YOK"

DEM Parti Eş Genel Başkanları konuşmalarını yaptıktan sonra kendisinin uçaktan indiğini ve konuşmasını yaptığını söyleyen Özgür Özel, Tuncer Bakırhan'ın görüşlerine katılmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış ve kardeşlik sürecine katkısı da yok. Erdoğan ve Bahçeli barış konuşan, sürekli barışı konuşan, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Esas sorun bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesiyken siz kayyum atama falan gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını. Çünkü ben uçaktan indim gittim, konuştum. Konuşmasına asla katılmıyorum, söylediklerine, ama Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, diğer partiler yapıyor ediyor, beni tanıyan, kardeşi gibi bilen, aramızda ağabey kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlanması benim açımdan üzücü oldu."

"ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK Kİ NAMAZIMIZDAN OLSUN"

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Müsavat Bey'e onun çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Tutup da bana Cumhuriyet Halk Partisinin, kurucu partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanına o yaptığı hatırlatmaya da lüzum yok. Bundan sonraki süreçte CHP'nin çizdiği çerçeve en doğru çerçevedir. Toplumda da en geniş kabul gören çerçevedir, bu çerçevede devam edeceğiz."