Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönüyor? Özgür Özel'in açık davetine cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi ziyaretinin ardından yaptığı açıklama gündeme oturdu. "Muharrem İnce'yi baba ocağına davet ettik" diyen Özel'e İnce'den cevap geldi. İnce, "Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak iyileri düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum" açıklamasıyla dikkat çekerken, İnce'den de açık davete cevap geldi.

ÖZEL'DEN AÇIK DAVET

CHP lideri Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların şahsında Memleket Partisi'nin bütün üyelerini, bütün gönül verenlerini, oy verenlerini saygıyla selamlıyorum" dedi.

"DARGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKIP ORTAK İYİYİ ÖNE ÇIKARMALIYIZ"

Muharrem İnce ise Özel'in yaptığı açıklama üzerine bir toplantı yapacağını belirterek, "Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi düşünmek zorundayız. Dargınlıkları bir kenara bırakıp ortak iyiyi öne çıkarmalıyız. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla bir toplantı yapacağım. En kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.