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Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturma tüm yönleriyle devam ederken dikkat çeken bir itiraf geldi. Tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, itirafçı olmuş ve etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Abbas'ın verdiği 4 sayfalık ifadeye ulaşıldı. İşte şoke eden itiraflar...

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Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 20:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu. Abbas'ın 4 sayfalık ifadesine ulaşılırken, çok çarpıcı itiraflar elde edildi.

Özel avukatıyla birlikte soruşturma savcısına 4 sayfa ifade verdi. Anlattıklarıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abbas’ın ifadesinin tamamına ulaştı. Abbas kimlik tespitinde aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu belirterek, Kültür A.Ş.’deki görevine 14 Aralık 2020’de başladığını anlattı.

Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler

“MURAT ONGUN BANA İHALE BASKISI YAPTI”

Abbas ifadesinin devamında şunları söyledi: “Amacım sadece İstanbul’a kültürel manada katkı sunmaktı. Kültür A.Ş.’nin faaliyet alanları kültürel işlerle alakalıdır. Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu.

Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler

Hatırladığım kadarıyla ve örnek vermek gerekirse Kadıköy İskelesi’ndeki reklam alanlarının Murat Kapki’nin firmasına, İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesinin ise Ali Tarakçı’nın şirketine verilmesiyle alakalı bizzat bana Murat Ongun’un söylemleri oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Fakat bu baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun’a, Ertan Yıldız’a ve Yiğit Özduman’a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış’ta ismini hatırlamadığım bir otelde toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler.”

İŞTE ABBAS'IN İFADESİNİN TAMAMI

Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler
Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler
Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler
Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı! Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı!: Şoke eden ifadeler

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Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı.
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