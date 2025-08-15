Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Murat Kapki ile Mücahir Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

CHP lideri Özgür Özel'in avukat Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Murat Kapki'nin tahliyesi için 2 milyon dolar istediği iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Birinci'den şikayetçi olan Kapki'nin yeni ifadesi ortaya çıktı. Kapki'nin ifadesindeki "kendimi ona teslim etmem gerektiğini söyledi" sözleri en dikkat çeken ayrıntı oldu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 10:05

'ye yönelik ve soruşturmalarının yankıları sürerken her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. lideri Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin iş insanı Murat Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etti.

Bu kapsamda ikilinin cezaevinde gerçekleştirdikleri belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin başlatılan sürüyor. Tutuklu bulunan Kapki'nin "müşteki" sıfatıyla ifadesi alındı.

El yazılı şikayet dilekçesini kendisinin yazdığını ifade eden Kapki, bu dilekçeyi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini söyledi.

Kapki, vekalet ilişkisi bulunan Melih isimli avukat arkadaşının kendisini aradığını belirterek, avukatın, Mücahit Birinci'nin kendisiyle görüşmek istediği ve kendisini tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye ettirebileceğiyle ilgili haber gönderdiğini öne sürdü.

Murat Kapki ile Mücahir Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

"BİR HAFTA İÇİNDE TAHLİYE OLACAĞIMI SÖYLEDİ"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 kez ifade verdiğini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına rağmen beyanları yeterli görülmediğinden tahliye edilmediğini kaydeden Kapki, "Ben de tahliye olabileceğimi düşünerek bu şahısla görüşebileceğimi söyledim. Bunun üzerine noter kanalıyla gönderilen vekaletname ile 29 Temmuz'da Mücahit Birinci'yi avukatım olarak tayin ettim" dedi.

Murat Kapki ile Mücahir Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

Kapki, Birinci'yi daha önceden tanımadığını savunarak, "Bu şahsı ilk ve son defa beni ziyaret ettiği gün gördüm. Vekaletname düzenlendikten sonra 31 Temmuz'da Birinci ziyaretime geldi. Görüşmeye başladıktan sonra bana öncelikle makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini, bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi" diye konuştu.

Murat Kapki ile Mücahir Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

"2 MİLYON DOLAR İSTEDİ, İMZALAMAYI REDDETTİM"

Bu metinlerin içeriğinden şikayetçi olduğunu ifade eden Kapki, şöyle devam etti:

"Bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Söz konusu metni imzalamayı reddettim. Ayrıca kendisine zaten etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söyledim. Buna rağmen bazı gazetecilerin hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları alacağını söyledi. Bu ücreti talep ederken bu parayı herhangi birine vereceğine dair bir ibaresi olmadı. Ben kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı.

Sonrasında yanında getirdiği yukarıda belirttiğim yazıların olduğu metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Birinci de 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı. Birinci isimli avukat yanıma geldiğinde, adliye içerisinde ilişkili olduğu hakim ya da Cumhuriyet savcısı olduğuna dair ve dolayısıyla bahse konu benden istediği parayı bu ilişkilerini kullanmak amacıyla kullanacağına dair bir vaatte bulunmadı."

Murat Kapki ile Mücahir Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

Kapki, olaydan birkaç gün sonra noter aracılığıyla Mücahit Birinci'yi vekaletten azlettiğini belirterek, Birinci'den şikayetçi olduğunu söyledi.

SORUŞTURMADA YETKİSİZLİK KARARI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosunun dün verdiği yetkisizlik kararında, Kapki'nin avukatının 12 Ağustos'ta Birinci hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla savcılığa sunduğu dilekçeye yer verildi.

Kararda, şikayet dilekçesindeki benzer iddialarla ilgili olarak şikayet eden Kapki hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Kapki aleyhine verilen ifadelerin de söz konusu şikayet dilekçesinde belirtilen yöntemle verilmiş olabileceği itibarıyla, anılan dosyalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Murat Kapki ile Mücahir Birinci arasında şoke eden diyaloglar! 'Kendini bana teslim et' dedi

Bu nedenle yetkisizlik kararı verildiği belirtilen yazıda, evrakın gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

Bu arada avukat Mücahit Birinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve iş insanı Murat Kapki'den şikayetçi olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma
Özgür Özel'in Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddiasıyla ilgili ince detay! İfade her şeyi ortaya koydu
ETİKETLER
#ibb
#chp
#rüşvet
#yolsuzluk
#soruşturma
#Mücahit Birinci
#Murat Kapki
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.