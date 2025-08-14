Özgür Özel'in Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddiasıyla ilgili ince detay! İfade her şeyi ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat Kapki hakkında CHP lideri Özgür Özel'in ortaya attığı iddia gündemi yakından sarsarken iddianın odağındaki bir diğer isim Avukat Mücahit Birinci'den de açıklamalar geldi.

"4 İFADE VERDİ NEDEN BENDEN BAHSETMEDİ?"

Birinci, Özel ve Kapki'den şikayetçi olurken sosyal medya üzerinden yaptığı uzun paylaşımında "Madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmeden sonra şahıs gitti 4. itiraf ifadesi verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi?" diye sordu.

Özel'in bugün yaptığı basın açıklamasında süreci yürüten savcı ve hakimlerin yanı sıra soruşturmayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri de hedef alarak soruşturmadan maddi kazanç sağlandığı yönünde bir görüntü ortaya koymaya çalıştı.

MURAT KAPKİ'NİN İFADESİNDE BİRİNCİ NASIL GEÇİYOR?

Murat Kapki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede Mücahit Birinci hakkındaki şikâyetlerini sürdürdüğünü belirtirken Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutukluyken kendisine ulaşıldığını ve Birinci’nin ceza dosyalarıyla ilgilenebileceğini ilettiğini söyledi.

GAZETECİLERE PARA İDDİASI BEYANINDA YER ALMADI

Özgür Özel, Birinci’nin Kapki’ye 'medyadaki eli ayağı olma' vaadinde bulunduğunu ve gazeteciler Fuat Uğur, Nedim Şener ve Cem Küçük’le ilgili olumsuz yayınları durduracağını söylediğini iddia etti. Ancak Kapki’nin ifadesinde bu yönde bir beyan yer almadığı görüldü.

Kapki, Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün kendisi hakkında olumsuz yazılar yazdığını Birinci’ye aktardığını, Birinci’nin ise bu durumu tersine çevirmeyi vaat ettiğini söyledi. Ancak Kapki, kendisinden gazetecilere veya herhangi birine para verileceğine dair kendisine bir söz söylenmediğini vurguladı.

Kapki ayrıca, Birinci’nin herhangi bir hâkim veya savcıyla para karşılığı ilişki kuracağına dair de açık bir beyanının bulunmadığını belirtti.

"DİLEKÇEMİN SİYASİ MERCİLERE NASIL ULAŞTIĞINI BİLMİYORUM"

Kapki, 5 Ağustos 2025’te noter aracılığıyla Birinci’yi vekillikten azlettiğini, ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduğunu ifade etti. El yazısıyla hazırladığı dilekçenin nasıl medyaya veya siyasi partilere ulaştığını ise bilmediğini söyledi.

Kapki'nin ayrıca daha önce tanımadığını belirttiği Birinci’ye 29 Temmuz 2025’te vekaleti hangi aracılar ve hangi maksatla verildiğinin de anlaşılmadığı öğrenildi.

KAPKİ’NİN DİLEKÇESİNE YETKİSİZLİK KARARI DÜN VERİLDİ

Adli makamlar, Murat Kapki’nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesine ilişkin yetkisizlik kararının 13 Ağustos tarihinde yazıldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olduğunu bildirdi.