Özgür Özel Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün arabasında mı? Yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Belediye Başkanlarına ve üst düzey parti yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra itirafçı olan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın, 34 AKT 500 plakalı makam aracını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği ortaya çıkmış, CHP yaptığı açıklamayla söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Sabah gazetesinin ulaştığı kayıtlara göre, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine kayıtlı araç, Özgür Özel'in programlarıyla birebir örtüşen bir güzergah izlemiş.

Özel, 31 Ağustos 2024'te İstanbul'dayken, 1 Eylül'de Parti Grup Toplantısı için Ankara'ya gitmişti. Aracın da aynı tarihte, 1 Eylül sabahı İstanbul'dan Ankara'ya doğru hareket ettiği belirlendi. Benzer bir durum, 22 ve 23 Ekim 2024 tarihlerinde de yaşandı. Özel, 22 Ekim'de Ankara'daki CHP Grup Toplantısı'nda bulunduğunu, 23 Ekim'de ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Trafik kayıtları, 34 AKT 500 plakalı aracın 22 Ekim'de Ankara'da, 23 Ekim'de ise Diyarbakır'da olduğunu gösteriyor.

YENİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI



22 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya hesabından CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaşan Özel, 23 Ekim 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını duyurdu.



Gazetenin haberine göre, 34 AKT 500 plakalı araç ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.





34 AKT 500 plakalı aracın ruhsat bilgilerinde, Aziz İhsan Aktaş'ın Elif LPG & Akaryakıt şirketi üzerine 2023 yılında tescil olduğu görülen aracın 1.5 yıl boyunca CHP Genel Başkanı Özel'e tahsis edildiği öğrenilmiş, özel olarak VIP özelliklerle dizayn edilen aracın yüksek güvenlikli ve zırhlı olduğu da tespit edilmişti.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ihaleler ve satın aldığı taşınmazların karşılığında CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şahsi şirketi üzerine kayıtlı 2 otomobili değerlerinin çok üzerindeki fiyatlara satın aldığı, satarken ise değerinin çok daha altında fiyatlara sattığı belirlenmişti.