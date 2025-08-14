Menü Kapat
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Hakan Fidan'ın diploması yine gündemde! O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi olmadığına dair iddialar dolaşıma sokuldu. Yetkili mercilerden açıklama geldi.

Hakan Fidan'ın diploması yine gündemde! O iddialara açıklama geldi
14.08.2025
17:20
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
17:25

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "'ün, Dışişleri Bakanı ’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok." iddiası doğru değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş;

Hakan Fidan'ın diploması yine gündemde! O iddialara açıklama geldi

Aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir.

Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

