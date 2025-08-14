Mücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi oldu

CHP lideri Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin iş insanı Murat Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etti.

BİRİNCİ VE KAPKİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in açıklamasında sonra Murat Kapki ile Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı. Avukat Mücahit Birinci de gelişmelerin hemen akabinde İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

ÖZEL VE KAPKİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Adalet Saray'ın gelen Birinci, hem Özgür Özel’den hem de Murat Kapki’den şikayetçi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı. Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.