Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e Murat Kapki tepkisi: İtirafçıyı itibar sahibi yaptı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Özgür Özel'i Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında ortaya attığı iddialar üzerinden eleştirdi. Özel'in Murat Kapki'yi farkına varmadan "muteber - itibar sahibi" biri yaptığını belirten Yarkadaş, "Kapki'ye "itibarlı adam" muamelesi yapılması iddia makamının elini çok güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e Murat Kapki tepkisi: İtirafçıyı itibar sahibi yaptı
lideri , avukat Mücahit Birinci'nin iş insanı Murat Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etti. Özel'in açıklamasında sonra Murat Kapki ile Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğiyle ilişkin iddialara ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e Murat Kapki tepkisi: İtirafçıyı itibar sahibi yaptı

Gazeteci Barış Yarkadaş da CHP lideri Özgür Özel'i Murat Kapki için yaptığı açıklamalar üzerinden eleştirdi. Özel'in Murat Kapki'yi farkına varmadan "muteber - itibar sahibi" biri yaptığını aktardı. Yarkadaş, "Kapki'ye "itibarlı adam" muamelesi yapılması iddia makamının elini çok güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e Murat Kapki tepkisi: İtirafçıyı itibar sahibi yaptı

"MUTEBER - İTİBAR SAHİBİ" BİRİ YAPTI"

Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel, Murat Kapki gibi bir itirafçıyı, farkına varmadan "muteber - itibar sahibi" biri yaptı. Şimdi biz Kapki'nin diğer ifadelerine de mi inanacağız? Kapki 4 ayrı ifade vererek İBB yöneticilerini suçlamıştı. İddialar yenilir yutulur gibi değil… Artık o ifadeleri de mi "gerçek" kabul edeceğiz?

"CHP YÖNETİMİ STRATEJİK DÜŞÜNMEDEN HAREKET EDİYOR"

Özgür Özel, Kapki'yi 22 Haziran'da cezaevinde ziyaret etmişti. O zaman da bu ziyaretin yanlış olduğunu söylemiştim. CHP yönetimi stratejik düşünmeden hareket ediyor. Kapki'ye "itibarlı adam" muamelesi yapılması iddia makamının elini çok güçlendirdi.

https://x.com/barisyarkadas/status/1955937381934051689

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı. Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.

