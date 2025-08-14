Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler ve İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel'e yüklenen Tunç, "CHP yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Özel'in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:44

, gündeme dair konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, İBB soruşturmaları ve lideri 'in adalet sistemini eleştirdiği konuşmasıyla ilgili konuştu.

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'

"GEÇMİŞTE AK PARTİ'Lİ BELEDİYELERE DE SORUŞTURMA AÇILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım.

Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz. Reform hamleleri terörsüz Türkiye'nin önünü açtı. Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz.

Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti'li belediyelere de açıldı.

"ÖZEL'İN YARGIYA YÖNELİK İDDİALARI MANİPÜLASYON"

CHP Genel Başkanı Özel'in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir."

