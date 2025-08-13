Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Özel'e soruşturma açıldığının haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

https://x.com/yilmaztunc/status/1955674214301564952

ERDOĞAN: PRANGALARINDAN KURTULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslında biraz cesareti olsa, biraz kendine güvense, biraz vicdanına kulak verse zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını kendisi de görecek. Ama yapamıyor, o iradeyi gösteremiyor. Sayın Özel hiç merak etmesin…Yolsuzluk operasyonları neticesinde: Belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP’li vatandaşlarımız da rahat edecek." ifadelerini kullandı.