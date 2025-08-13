Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 20:34

Son dakika haberine göre, Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Özel'e soruşturma açıldığının haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

https://x.com/yilmaztunc/status/1955674214301564952

ERDOĞAN: PRANGALARINDAN KURTULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslında biraz cesareti olsa, biraz kendine güvense, biraz vicdanına kulak verse zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını kendisi de görecek. Ama yapamıyor, o iradeyi gösteremiyor. Sayın Özel hiç merak etmesin…Yolsuzluk operasyonları neticesinde: Belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP’li vatandaşlarımız da rahat edecek." ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
