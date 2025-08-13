Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den tepki: Seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili Marmara Cezaevi önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepki çeken ifadeler kullandı.

Özel'in konuşmasında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri hem de Çerçioğlu'yla ilgili seçtiği cümleler tartışma konusu oldu. Gelişme sonrası AK Parti'den peş peşe tepki açıklamaları geldi.

"HİÇBİR SALDIRIYA VE YALAN SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel'in sözlerini şiddetle kınayarak "Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

https://x.com/omerrcelik/status/1955655215723471105

BÜYÜKGÜMÜŞ: GERÇEK AHLAK SEVİYESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de Özel'in konuşmasındaki ifadelere tepkisini gösterdi. Büyükgümüş "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; ‘siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükgümüş şu ifadeleri kullandı: "Vesayet altında oturduğu koltuğu bile şaibeli bir kurultaya dayanan, lafa gelince ‘ahlaki üstünlük bizde' diyerek mangalda kül bırakmayan ama gerçekte AK Parti seçmenine hakaret eden birini dahi protokolde baş köşeye oturtup alkışlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; ‘siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı şunu bilsin ki; Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bu pespayelik, sahibini yerin dibine gömer. Ağzını toplamakta aciz kalan, nezaketten nasibini almamış, edepsizliği siyaset zanneden bu üslup; hem siyaseten hem de ahlaken çöküşün ilanıdır. Milletimiz, bu saygısızlığı yapanı affetmez; tarih ise adını sadece reziller listesinde anarak hatırlar."

https://x.com/abuyukgumus/status/1955649068354470076

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Özel, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta.." ifadelerini kullanmıştı.

Özel, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Çerçioğlu hakkında da şu tepki konusu olan konuşmayı yapmıştı: "İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Bizim mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi bakalım bundan sonrası görelim. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi "Aydın"latacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma."