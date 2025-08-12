Murat Kapki'den Murat Ongun hakkında şok iddia! "Keşke biz de gitseydik"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde şüpheli iş insanı Murat Kapki, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Savcılığa üçüncü kez ifade verdi.

"EMRAH BAĞDATLI'YI YURT DIŞINA KAÇIRDIK KEŞKE BİZ DE GİTSEYDİK"

Şüpheli Kapki ifadesinde, ‘'Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür A.Ş. kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür A.Ş. hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu. Senede ben de BVA olarak 500 bin lira civarı parayı Kültür A.Ş. hesabına gönderiyordum. Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama, ‘Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Emrah Bağdatlı benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweette Murat Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden haz etmediğimizi teyitlemiştir. Bu tweetin de dosya arasına alınmasını istiyorum'' dedi.

"OZAN İŞ BENİ ARAYARAK İHALEYE KATILMAMAMI İSTEDİ"

2024 senesinin sonunda Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu açık hava reklam ihalesine teklif vermek üzere teknik şartnameyi aldıklarını söyleyen Kapki, ‘'İhale tarihinden bir gün önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) beni arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Nedenini sorduğumda burayı BELTAŞ'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. Ben de 'bana bir oyun mu kuruyorsunuz' diye sordum. O da bana, tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı, BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir" şeklinde konuştu.

"İNAN GÜNEY, EKREM İMAMOĞLU'NA ÇOK YAKIN BİR İSİMDİR"

Şüpheli Kapki ifadesinin devamında, ‘'Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta hâlen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Ö., İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum SİSTEM içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir.'' ifadelerini kullandı.