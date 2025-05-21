Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin komisyon önerisine tepki: Meclis'i Öcalan'ın taleplerine alet etmeyin

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın fesih ilanından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de sürece ilişkin komisyon kurulması yönündeki teklifine karşı çıktı. Sürece derin kaygıyla baktıklarını söyleyen Müsavat Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan'ın talep ve beklentilerini karşılamak için TBMM'nin alet edilmesine sıcak bakmıyoruz" diye konuştu. Siyasi parti turuna başlayan DEM Parti'ye görüşme için kapılarını kapatan Dervişoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekilmesine de sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ADINDA TÜRKİYE, ÖZÜNDE TÜRK OLMAYAN FEDERASYON PROJESİ VAR"

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik eleştirilerde bulunan Müsavat Dervişoğlu, "Adında Türkiye, özünde Türk olmayan bir federasyonlar projesi var. Bunlara göre, Malazgirt'te Araplar varmış. Çanakkale'yi Afrikalılar savunmuş, yarın çıkıp, 'Büyük Taarruz'u da Yunanlılar yaptı' derlerse asla şaşırmayın. Çünkü terörist başı ile vardıkları mutabakatın mantığı budur." diye konuştu.

"SÜRECE DERİN KAYGIYLA BAKIYORUZ"

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik, sürece nasıl baktıklarının sorulduğunu belirten Dervişoğlu, "Kaygıyla bakıyoruz. Derin bir kaygıyla bakıyor, Türk milletinin evlatları olarak bu süreçte tetikte bekliyoruz. O kaygımızın arkasında da öfke tutuyoruz. Çünkü bizim mensubu olduğumuz Cumhuriyet Türkiye'si dışında bir kaygımız yoktur. Öfkemiz de, onu muhafaza ve müdafaa etmek üzerinedir. Çünkü Türkiye'yi yöneten gasp ittifakına karşı biz cumhuriyeti müdafaa ile yükümlüyüz." dedi.

DEM PARTİ'YE GÖNDERME: İMRALI'NIN POSTACISI

Meclis'te grubu olan bir siyasi partinin, "İmralı'nın postacısı" yapıldığını belirten Dervişoğlu, "Terörle aranıza mesafe koyun, Türkiye partisi olun" sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hepiniz terörle aranıza öyle bir mesafe koydunuz ki, mesafe sıfıra indi. İşte o sıfır noktasında terör yok, çünkü mesafe yok. Mesafe yoksa terör yok. İşte hepiniz Türkiye'nin partisi oldunuz. Yeni Türkiye'nin partileri bu beylere hayırlı uğurlu olsun. Bu beyler, Cumhuriyetsiz Türkiye'nin de partileridir."

TUNCELİ VALİSİ'NİN MERKEZE ÇEKİLMESİ

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekilmesiyle ilgili de konuşan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü tarafından öldüğü açıklanan iki terör elebaşı için düzenlenmek istenen etkinliğe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu izin vermemiştir. Kendisinin bu haklı kararının ardından, Ankara'dan gelen baskılarla, devletin valisi refüze edilmiş, teröristlerin anılmasına imkan tanınmıştır. İhanet süreci zarar görmesin diye, yeni ortakları DEM incinmesin diye, devletin valisinin kararının değil, terör örgütünün talebinin maalesef arkasında durulmuştur.

"BU MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

19 Mayıs törenlerinde yaşadığı duygular nedeniyle gözyaşı döken valinin, nasıl bir baskıya muhatap kılındığı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Devleti ayağa düşüren ve teröristi kutsayan bu anlayışın sorumlularından da mutlak suretle hesap sorulmalıdır. Merkeze alınma talebini bakanlığa ileten Sayın valimizi de devlete bağlılığı ve dirayetli duruşundan ötürü tebrik ediyor, bu meselenin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bu milletin böyle devlet insanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi artık merkez valisi değil kalbimizin tam merkezinde yerini alacaktır."

TUNCER BAKIRHAN'A KORUCU TEPKİSİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın "Korucuların elindeki silahı al, ver sopayı köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" şeklindeki sözlerini eleştiren İYİ Parti lideri, "Bugün Koruculara haysiyetsiz ve hadsiz laflar edenlerin Ahvali de budur. Koruculuk da çobanlık da şerefli mesleklerdir. Emin olun çobanın köpeği de kuzusu da pek muhteremdir. Ben hayvanları da onlarla kıyaslayamam. Bunlar Vatanı savunmak görevini ve şuurunu akıllarınca aşağılarken, Çobanın elindeki değnekten bile daha değersiz olduklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına başladı. Partinize bir talep geldi mi, görüşecek misiniz?" sorusu üzerine Dervişoğlu, "Bize herhangi bir talep gelmedi, gelmesini de beklemiyorum." cevabını verdi.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON TEKLİFİNE CEVAP

"Sayın Meclis Başkanı başkanlığında kurulacak bir komisyona üye verir misiniz?" sorusuna ise Dervişoğlu, "Bu daha yeni ortaya atılmış bir şey. Abdullah Öcalan'ın talep ve beklentilerini karşılamak için TBMM'nin bazı olumsuzluklara alet edilmesine sıcak bakmıyoruz." diye konuştu.