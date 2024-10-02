Müsavat Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

02 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:04

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap verdi. Dervişoğlu, "Elimizde bir şey yok. Bir hazırlıkları olduğunu söylüyorlar, o hazırlığa dair herhangi bir bilgi elimizde yok" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, İsrail'in Filistin​'de on yıllardır süregelen kanlı işgal ve sistematik zulmünün artık bölgeyi aştığını ve bu barbarca saldırıların Lübnan​'a kadar yayıldığını dile getirdi.

BM VE BATI'YA İSRAİL TEPKİSİ

BM ve uluslararası toplumun İsrail'e karşı 'utanç verici bir sessizliği' tercih ettiğini söyleyen Dervişoğlu, "Bu sessizlik, zulmü onaylayan, adeta İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olan bir tavırdır" dedi.

ERDOĞAN'IN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Elimizde bir şey yok. Bir hazırlıkları olduğunu söylüyorlar, o hazırlığa dair herhangi bir bilgi elimizde yok" ifadelerini kullandı.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Konuşması sırasında salonda bulunan bir grubun "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atması üzerine Dervişoğlu, "Bu milletin hürriyetine ve bağımsızlığına karşı çıkanlara ben de genç teğmenler gibi kılıcımı kaldırıyorum" diyerek kolunu yukarı kaldırdı.

"MERKEZDE BULUŞALIM" ÇAĞRISI

daha önce bir televizyon programında yaptığı "merkezde buluşalım" çağrısının yanlış anlaşıldığını belirten Dervişoğlu, bazı çevrelerin bu çağrıyı yalnızca siyasi partilere yapılan bir davet olarak algıladığını, merkezde buluşma çağrısının siyasi partilere değil büyük Türk milletine olduğunu söyledi.