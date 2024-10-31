Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt ve Ahmet Özer açıklaması: Nerede olursa olsun karşıyım

31 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 20:54

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası belediyeye kayyum olarak Can Aksoy göreve başladı. Siyaset sahnesinde peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti kanadından da ilk demeç geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür" dedi.

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan Esenyurt​ Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum​ atandı. CHP başta olmak üzere bazı siyasi partiler bugün kayyum atamasını protesto etmek için Esenyut'ta buluşurken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaşananlarla ilgili ilk kez fikrini açıkladı.

Milli Düşünce Merkezi ile Milli Egemenlik Platformu'nu ziyaret eden Dervişoğlu, "Bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür" diyerek kayyum atamasına karşı olduğunu ifade etti.

"ZAMANLAMA OLSAYDI, KRİZ YAŞANMAZDI"

Dervişoğlu, Özer ile ilgili yaklaşık 10 yıldır süren bir tahkikattan bahsedildiğini belirterek, "Bu tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi ve bu iddianamenin hazırlanması, yargı sürecinin başlaması, yargının kararını vermesi, belki zamanlama doğru olsaydı bu zamana kadar gerçekleştirilmiş olacak ve bugün bu kriz yaşanmamış olacaktı." dedi.

"KAYYUMA NEREDE OLURSA OLSUN KARŞIYIM"

Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığınca yapılan kayyum ataması ile ilgili de konuşan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım. Çünkü hukukun sonuna kadar uygulanması lazım. Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür.

Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı. Bunun siyaset zemininde tartışılması bizi farklı sonuçlara doğru götürür. Belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesi mümkünken kayyum meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da gündemimize taşıyacaktır."