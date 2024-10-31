Fatih Erbakan'dan Ahmet Özer açıklaması: Doğru bulmadım

31 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:57

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Bu şafak operasyonuyla olması çok şık gözükmedi benim açımdan" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" dün akşam saatlerinde ifadesinin ardından tutuklandı. Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK UYGUN BULMADIM USUL OLARAK ÜSLUP OLARAK"

Belediyeye şafak operasyonu düzenlenmesini uygun bulmadığını belirten Erbakan, "Bu CHP’nin dediği gibi uygun bir durum değil Van’da da bu oldu. Burada da 10 senelik bir süreç, 52 istihbarat var bu noktada bunun çıkarılması abes ama yine de bir suç varsa geç kalındı demek yerine bu suçun üstüne gidilmesi ve gereğinin yapılması lazım. Bu şafak operasyonuyla olması çok şık gözükmedi benim açımdan. Bir belediye başkanı ne olursa olsun davette edilebilir. Çok uygun bulmadım usul olarak üslup olarak. Diğer taraftan tabi ki bir suç varsa bunun karşılığının verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün sabah gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında arama gerçekleştirildi. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde suçlamaları reddeden Özer, bugüne kadar hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma olmadığını belirterek, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özer'in yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un görevlendirildiği açıklandı.