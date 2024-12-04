Müsavat Dervişoğlu'ndan hükümete Suriye uyarısı! "Halep'te Türk bayrağı görmek güzel ama..."

04 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında Suriye'de son yaşanan olaylarla ilgili hükümete uyarılarda bulundu. Dervişoğlu, "Halep kalesinde Türk bayrağı görmek güzel. Ama yarın, nereye kimin bayrağını asacaklarını, onlara kim para verirse o söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Suriye​'de 28 Kasım'dan bu yana süren çatışmalar bölgede güç dengesini önemli ölçüde değiştirdi. Çatışmaların ardından Suriye haritası yeniden şekillendi. Halep’in büyük kısmında ve İdlib’in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, Hama’da ilerlemeye devam ederken Suriye ordusunun da bu gruplara karşı saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Hama​ kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanırken bazı kasabaların rejim karşıtı grupların kontrolüne geçtiği aktarıldı. Rus jetleri ve Suriye hava kuvvetleri, muhaliflere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

DERVİŞOĞLU'NDAN SURİYE UYARISI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da ana gündeminde Suriye'de son dönemde yaşananlar vardı. Suriye'nin son yıllarda bir terör örgütü pazarına döndüğünü belirten Dervişoğlu, hükümete uyarılarda bulundu.

"HALEP KALESİNDE TÜRK BAYRAĞI GÖRMEK GÜZEL"

Halep​ kalesinde Türk bayrağını görmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Ama yarın, nereye kimin bayrağını asacaklarını, onlara kim para verirse o söyleyecek. Onların yularını kim tutuyorsa onlar söyleyecek. O yüzden, iktidarı bir kez daha uyarıyorum; Suriye'deki gelişmelerin, milli güvenliğimizi ilgilendiren taraflarıyla meşgul olun. Bu süreç, Misak-ı Milli gibi bir kutsalımız üzerinden sömürebileceğiniz bir süreç değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETİNİ YÖNETİYORSUNUZ, KENDİNİZE GELİN!"

Bugün Suriye'yi karıştıran el, yarın Türkiye'ye uzanacaktır" diyen Dervişoğlu, "Bunu önlemenin yolu, gerçekçi olmaktır, maceradan uzak durmaktır. Unutmayın ki; yandaş televizyon kanalına dizi senaryosu yazmıyorsunuz, Türk devletini yönetiyorsunuz, kendinize gelin" diye konuştu.