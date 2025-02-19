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 | Onur Kaya

Müsavat Dervişoğlu'ndan TÜSİAD çıkışı: Söylediklerinden hangisi yanlış?

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD'ın yargı bağımsızlığı ve hukuk sistemi çıkışıyla ilgili konuştu. Hükümetin tepki gösterdiği TÜSİAD'a destek veren Dervişoğlu, "Söylediklerinin hangisi yanlış? TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır" diye konuştu.

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Müsavat Dervişoğlu'ndan TÜSİAD çıkışı: Söylediklerinden hangisi yanlış?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 15:44

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın, 13 Şubat'ta genel kurulda yaptığı hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığıyla ilgili açıklamalar siyasetin gündemine oturdu. AK Parti ve MHP, yargıyı yönlendirmekle suçladığı TÜSİAD'a sert sözlerle tepki gösterdi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı. TÜSİAD'ın gündem olan çıkışına ilişkin bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. AK Parti iktidarının yaşanamaz bir düzen inşa ettiğini söyleyen Dervişoğlu, "Yeni Türkiye'de nedamet yöneticilerden değil, vatandaştan beklenir. Dünya liderinden masallar Türkiye'sinde şampiyonluklarımız bitmiyor. Devlet gücünün hukukla sınırlandırılmasında ise neredeyse en dipte, 135'nci sıradayız. Rakiplerimiz yine aynı, kabile devletleri ve muz cumhuriyetleri. Peki, bu ne demektir? 'Derdini anlatacak kadı kalmadığı gibi bundan sonra da hiç olmayacak' demektir" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE 'DARBE' TEPKİSİ

Dervişoğlu, 23 yıldır tam yetki ile iktidarda bulunan Erdoğan'ın, muhalif her açıklamaya darbe yapılacak korkusu ile yaklaşmasının, adil bir şekilde işleyen iktidar düzenini kuramadığının göstergesi olduğunu savundu. Dervişoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir; korktukları şey aslında kendi suretleridir. Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. Depremzede vatandaş, 'Nerede bu devlet der', darbe korkusu sarar. Futbol maçlarında taraftar, terörist başına ve teröre lanet okur, bunları darbe korkusu sarar. 12 senelik Gezi olaylarından darbe senaryosu çıkartırlar. Bunu uydurtacak marifetli adamları da bakan yapar.

"TÜSİAD GEÇ BİLE KALDI"

TÜSİAD açıklama yapar, darbeden, vesayetten bahsederler. TÜSİAD'ın söylediklerinden hangisi yanlış? Doğruyu istemediğin adam söyleyince, doğru olduğu gerçeği değişiyor mu Sayın Erdoğan? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır. Peki, TÜSİAD bunları deme hakkına sahip mi? Tüzüğüne göre TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki, sorun nedir? TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil geç kalmaktır. Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir."

Sıkça Sorulan Sorular

TÜSİAD NE DEMİŞTİ?
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'taki toplantısında yaşanan tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere ve Kartalkaya yangınına kadar geniş yelpazede başlıklara ilişkin görüş açıkladı. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını kaydetti. Bunun üzerine Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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