Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanımız tekrar aday olmalıdır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'de erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanımızın erken seçimle tekrar aday olması sağlanmalıdır" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 15:36

BBP Genel Başkanı , Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediyeler arasında en yüksek çalışan maaşını kendi belediyelerinin verdiğini söyleyen Destici, "Diğer belediyelerde sendikalaşma oranı bildiğim kadarıyla yüzde 12, fakat bizim belediyelerimizde bu oran yüzde 90. Bizim belediyelerimizde çalışan kardeşlerimiz bildiğim kadarıyla şu anda başta Sivas Belediyesi olmak üzere belediyelerde çalışanlar arasında en yüksek ücreti alanlar içerisinde. En düşüğü minimum asgari ücretin iki katını alıyor. Yani en düşüğü 60 bin civarında alıyor" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında sendikalaşma oranları, yerel seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konularında açıklamalarda bulundu.
Destici, BBP'li belediyelerde çalışanların asgari ücretin iki katı civarında, en az 60 bin TL aldığını ve sendikalaşma oranının yüzde 90 olduğunu belirtti.
Büyük Birlik Partisi olarak önümüzdeki genel seçimlerde Cumhur İttifakı ile hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de Meclis çoğunluğunu hedeflediklerini ifade etti.
Destici, genel seçimlerden sonra yerel seçimlerde de Kayseri'de milletvekilleri ve belediyeleri olacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için anayasa değişikliği veya TBMM'nin seçim kararı alması gerektiğini belirtti.
Destici, Türkiye'nin içinden geçtiği şartlar nedeniyle tecrübeli bir devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devamının faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.
"KAYSERİ'DE BELEDİYELERİMİZ OLACAK"

Yapılacak yerel seçimde Kayseri'de hem belediyeleri hem de milletvekilleri olacağını söyleyen Destici, "Önümüzde önce bir genel seçim var. Dolayısıyla da bizim şu anda hem Büyük Birlik Partisi olarak hem olarak bütün motivasyonumuz birinci olarak genel seçimler. Tabii Cumhur İttifakı biliyorsunuz altılı masa gibi bir yaprak dökümü yaşamadı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ana omurgası olduğu gibi devam ediyor. Biz üç parti olarak ittifakımıza devam ediyoruz ve hedefimiz yine önümüzdeki Cumhur İttifakı olarak hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak hem de Meclis çoğunluğunu almak. Tabii bu arada biz de Büyük Birlik Partisi olarak Mecliste güçlü bir hatırı sayılır bir sayıyla, bir grupla bulunmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız, bütün gayretlerimiz de buna yöneliktir. Genel seçimlerden sonra yerel seçimleri o zaman konuşmaya başlayacağız. Kayseri bizim Sivas'tan ayırt etmediğimiz bir şehrimiz Konya gibi, Erzurum gibi, Eskişehir gibi. Dolayısıyla da bizim inşallah önümüzdeki genel seçimlerde Kayseri'de Büyük Birlik Partisi'nin hem bir milletvekili olacaktır hem de bundan sonraki yerel seçimlerde de inşallah Büyük Birlik Partisi'nin Kayseri'de belediyeleri olacaktır. Biz buna inanıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YENİDEN ADAY YAPILMALI"

Destici, gerekirse erken seçime gidilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday yapılması gerektiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olabilmesi için iki formül var. Bunlardan birincisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği gerçekleşirse seçimi öne almaya ya da erkene almaya bir ihtiyaç kalmıyor. Üçüncü defa aday olabiliyor anayasa değiştirilirse. Anayasa değişikliği olmazsa o zaman tekrar aday olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamadan önce Meclis'in seçim kararı alması gerekiyor. Yani bunun için 3 ay, 5 ay, 6 ay diye bir şey yok. Yani zorunluluk yok. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu işte Mayıs 2028 sonunda gerçekleşecek seçimler için mart ayında diyelim ki seçim takvimi açıklayacak. Şubatta Meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir. Yani nisanda yapılacak bir seçimde de aday olabilir Meclis karar alırsa. Bu Kasım 27 Kasım sonu mu olur, 2028 Mart'ı mı olur, Nisan'ı mı olur? Bunu şu anda kesin böyledir demek doğru olmaz. Fakat kanaatim böyle olacaktır. Yani anayasa değişikliği olmadığı sürece böyle olacaktır. Ben Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinden geçtiğimiz şartlar hem yukarımızdaki hem aşağımızdaki savaş, işte Fransa'nın tavırları, Avrupa Birliği'nin en son açıklamaları bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin şu anda yeni bir maceraya atılacak durumu yoktur. Türkiye'nin tecrübeli bir devlet geleneği var. Bu süreci de tecrübeli devlet adamlarıyla geçirmesi gerekir. Yani tecrübe başka bir şeydir. Onun için Türkiye'nin bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanının tecrübesine, bilgisine, bütün bu ilişki ağına ihtiyacı vardır. Buradan kazasız belasız devlet-ülke-millet olarak yara almadan çıkmamız için onun devamının ben büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Onun için de tekrar aday olmasının doğru olacağını, kendisinin bu yönde bir beyanı olmamıştır ama bunun devlet için ülke için millet için olması gerektiğini düşünüyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda anayasal bir değişiklik ise anayasal bir değişiklik, hem de PKK'nın uzantılarının pazarlığına ihtiyaç duymadan geriye kalan milletvekilleriyle, partilerle bu sağlanmalıdır. Oraya taviz vermeden bu sağlanmalıdır. Yok bu olmuyorsa da bir kararıyla bu sağlanmalıdır diye düşünüyorum" dedi. Program hediye takdimi ile son buldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesine mesaj: "Acıları paylaşıyoruz"
ETİKETLER
#cumhur ittifakı
#erken seçim
#mustafa destici
#yerel seçimler
#Büyük Birlik Partisi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.