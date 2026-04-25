Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını 1915 olaylarında kaybeden Osmanlı Ermenileri için İstanbul Ermeni Patrikhanesindeki törene mesaj yolladı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı, Ermeni toplumunun mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, acıların paylaşıldığına vurgu yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesine mesaj: "Acıları paylaşıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ndeki 1915 olaylarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için düzenlenen törene mesaj göndererek acıların paylaşıldığını vurguladı. Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla andığını ve torunlarına taziyelerini ilettiğini belirtti. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde işgal, çatışma, isyan, çete hareketleri, tedhiş eylemleri ve salgın hastalık gibi nedenlerle hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı halklarının derin acılar çektiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu acıları unutmadan ama bunlarla baş etmesini bilerek kurulduğunu söyledi. Etnik ve dini kimliğine bakılmaksızın tüm vatandaşlarla dostlarla birlikte huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için çalışıldığını dile getirdi. Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturan bir gelecek miras bırakma gayreti içinde olduklarını kaydetti. Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabın, barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla verileceğini vurguladı.

"TÜM OSMANLI HALKI DERİN ACILAR ÇEKTİ"

Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ifade eden Erdoğan, torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde işgal, çatışma, isyan, çete hareketleri, tedhiş eylemleri ve salgın hastalık gibi sair nedenlerle hayatlarını kaybedenlerin, Balkanlar, Kafkaslar ve Arap yarımadasındaki topraklarından sürülenlerin, Anadolu'nun dört bir köşesinde evlerine ateş düşen tüm Osmanlı halklarının derin acılar çektiğini belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında beşeri hayatın her alanında var olmuş ve değerli katkılarda bulunmuş Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında da büyük acılar yaşayanların olduğunu aktaran Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu acıları unutmadan ama bunlarla baş etmesini bilerek kurmayı başardık. Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz. Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz. Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz. 86 milyon olarak istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları paylaştığını, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ettiğini ifade etti.