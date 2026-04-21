İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert cevap: "Cumhurbaşkanımızı soykırımcıyla aynı safta göstermek utanç vesikasıdır"

CHP lideri Özgür Özel’in "Onlar Trump ve Netanyahu ile aynı hattalar" sözlerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan cevap geldi. Duran, Erdoğan’ın Filistin davasındaki duruşunu hatırlatarak Özel’in iddialarını "ağır bir iftira" olarak nitelendirdi.

İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert cevap:
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 20:26

Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle tepki çekti. "Herkes layığıyla beraber, herkes sevdiğiyle beraber. Onlar Avrupa'nın aşırı sağıyla, onları destekleyen Trump'la, Trump'ın desteklediği Netanyahu'yla aynı hattalar" sözlerinin ardından siyasilerden tepkiler yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert cevap: "Cumhurbaşkanımızı soykırımcıyla aynı safta göstermek utanç vesikasıdır"

İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert cevap: "Cumhurbaşkanımızı soykırımcıyla aynı safta göstermek utanç vesikasıdır"

BURHANETTİN DURAN: "BU BİR UTANÇ VESİKASIDIR"

Duran, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı 'ı hedef alarak dile getirdiği iddiaları, "mesnetsiz" olarak niteleyen Duran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'yi, Filistin'in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükümetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir. Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir."

