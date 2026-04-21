Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Yok hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'yi hedef alan sözlerini sert bir dille eleştiren Çelik, "Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.
Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."
