AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Yok hükmündedir" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli siyasetine yönelik saldırılarının yok hükmünde olduğunu belirtti. Çelik, Özel'in Türkiye'nin küresel politikalarına yönelik sözlerini siyasi cehaletinin teşhiri olarak nitelendirdi. Özel'in Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilere benzediğini iddia etti. Çelik, Özel'in vesayet altında kimin politika yaptığını merak ediyorsa kendi politikasına bakması gerektiğini söyledi.

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'yi hedef alan sözlerini sert bir dille eleştiren Çelik, "Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ CEHALETİNİN TEŞHİRİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.

"KENDİ POLİTİKASINA BAKMASI YETERLİ"

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."

