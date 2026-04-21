SON DAKİKA!
CHP'de işler kızışacak! İmamoğlu yeni cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş'ı desteklerim

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adaylığına Mansur Yavaş ismini işaret ettiği iddia edildi. TGRT Haber'de gazeteci Can Özçelik’in paylaştığı bilgiye göre İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın adaylığına tam destek verecek ve partideki değişim hareketini bu strateji üzerine kuracak.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programına katılan gazeteci Can Özçelik yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimi ile kurduğu temaslarda Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmayacağını, aksine bu ismi desteklediğini bildirdi. Özçelik’in "yorum değil, bilgi" olarak paylaştığı detaylara göre İmamoğlu, cezaevinde olmasına rağmen partisinin önünü açmak adına Mansur Yavaş isminin en güçlü seçenek olduğunu düşündüğünü belirtti.

MANSUR YAVAŞ’TAN ‘REST’ VE YENİ YOL HARİTASI

Gazeteci Özçelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bugün CHP yönetimine yönelik yaptığı 'ortak tutum belirlemesi' yönündeki çağrısının, İmamoğlu’ndan gelen bu destekle birleştiği ifade etti. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökhan Günaydın’ın "yeni bir yol bulalım" açıklamalarının, aslında Yavaş’ın adaylığına hazırlık süreci olduğu belirtti.

CEZAEVİNDEN GELEN STRATEJİK DESTEK

Özçelik, İmamoğlu’nun Mansur Yavaş’a "Seni desteklerim" bilgisini ilettiğini ve Yavaş’ın çıkışının arkasında bu 'yeşil ışığın' olduğunu savundu.

FATİH ATİK: “İMAMOĞLU BAŞKA PARTİLERE DE 'ADAYIM YAVAŞ' DEMİŞ”

Özçelik'in sözlerinin üzerine konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini başka parti yöneticilerine de söylediğini açıkladı.

"Ekrem İmamoğlu bunu farklı siyasi partilerden isimlere de söylemiş. 'Ben Özgür Özel'e de söyledim. CHP'nin adayı Mansur Yavaş olmalı. Mansur'u destekliyorum' demiş."

