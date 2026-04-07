İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 92’si tutuklu 409 sanığın yargılandığı dava 4. haftada da devam ediyor. Bugün yüzyılın yolsuzluk davasında 17. duruşma gerçekleştirilecek...
İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında dün 16. duruşma görüldü. 16. duruşmayla birlikte davada toplam 20 sanık savunma yapmış oldu. Tahliyelerin ardından gerçekleşen dünkü duruşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi tutuklu sanık Zafer Keleş ve İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel savunma yaptı.
Öte yandan yüzyılın yolsuzluk davasında geçtiğimiz hafta mahkeme ara kararını vermişti. 18 tutuklu sanık tahliye edildi.
Tahliye olan isimlerin tam listesi;
|Tahliye Olan İsimlerin Listesi
|Sırrı Küçük
|Fatih Yağcı
|Ali Üner
|Evren Şirolu
|Altan Ertürk
|Ebubekir Akın
|Hüseyin Yurddaş
|Kadir Öztürk
|Sabri Caner Kırca
|Mahir Gün
|Davut Bildik
|Esra Huri Bulduk
|Başak Tatlı
|Nazan Başelli
|Mustafa Bostancı
|Baran Gönül
|Zehra Keleş
|Kadriye Kasapoğlu
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.