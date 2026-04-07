İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 92’si tutuklu 409 sanığın yargılandığı dava 4. haftada da devam ediyor. Bugün yüzyılın yolsuzluk davasında 17. duruşma gerçekleştirilecek...

HABERİN ÖZETİ Yüzyılın yolsuzluk davasında 17. duruşma! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davası, 92'si tutuklu 409 sanıkla 4. haftada devam ederken, 17. duruşma gerçekleştirildi ve geçtiğimiz hafta 18 tutuklu sanık tahliye edildi. 16. duruşmada İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş ve İBB yazılım koordinatörü Emrah Yüksel savunma yaptı. Geçtiğimiz hafta mahkeme ara kararını vererek 18 tutuklu sanık tahliye etti. Tahliye olan isimler arasında Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca, Mahir Gün, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Mustafa Bostancı, Baran Gönül, Zehra Keleş ve Kadriye Kasapoğlu bulunuyor. İddianamede, örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

16. DURUŞMADA NELER OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında dün 16. duruşma görüldü. 16. duruşmayla birlikte davada toplam 20 sanık savunma yapmış oldu. Tahliyelerin ardından gerçekleşen dünkü duruşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi tutuklu sanık Zafer Keleş ve İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel savunma yaptı.

İBB DAVASINDA TAHLİYE OLAN İSİMLER?

Öte yandan yüzyılın yolsuzluk davasında geçtiğimiz hafta mahkeme ara kararını vermişti. 18 tutuklu sanık tahliye edildi.

Tahliye olan isimlerin tam listesi;

Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca, Mahir Gün, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Başak Tatlı, Nazan Başelli, Mustafa Bostancı, Baran Gönül, Zehra Keleş, Kadriye Kasapoğlu

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.