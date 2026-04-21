AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan Özgür Özel'e sert tepki: 'Şuursuz ve serkeş...'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son iki gündür yaptığı açıklamalarda Filistin ile İsrail isimlerini karıştırmasını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Acar, Özel’i "ne konuştuğunu bilmeyen, şuursuz ve serkeş bir anlayışın temsilcisi" olmakla itham ederek; bu durumun ciddiyetsizliğin ve cehaletin açık bir göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Faruk Acar'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olan, ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP’deki çapsızlığın en net vesikasıdır.

CHP Genel Başkan'ının savrulduğu bu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır.

İki gündür Filistin'e İsrail diyen basiretsizin ciddiyetsizliği, cahili olduğu diğer konularda da kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini açıkça göstermektedir."

https://x.com/acarfaruka/status/2046571947752886635?s=20