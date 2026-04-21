İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Ağustos günü öğle saatlerinde bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Otele gelen ekipler, 301 numaralı odaya girdiklerinde Hollanda vatandaşı 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed’in hayatını kaybettiğini belirledi.

HABERİN ÖZETİ 2. Böcek Ailesi vakası! İstanbul'da Hollandalı kardeşlerin ölüm nedeni belli oldu İstanbul'da bir otelde Hollandalı iki kardeşin ölümüyle ilgili soruşturmada, zehirlenme ihtimali üzerine yapılan incelemeler sonucunda iki kardeşin mide ve bağırsaklarında alüminyum fosfit maddesi tespit edildi. Otelde kalan Hollanda vatandaşı 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ve 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed hayatını kaybetti. Otelde bulunan babaları ise hastaneye kaldırılarak kurtarıldı. İlk incelemelerde darp veya cebir izine rastlanmadı, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruldu. Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucunda kardeşlerin mide ve bağırsaklarında alüminyum fosfit maddesi bulundu. Otel işletmecisi, otel çalışanı, temizlik görevlisi, ilaçlama şirketi sahibi ve şirket çalışanı olmak üzere 5 şüpheli tutuklandı.

Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed ise hastaneye kaldırılarak yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde darp, cebir ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı.

Bunun üzerine ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği restoran tespit edilerek çalışan 4 kişi gözaltına alındı. İlk değerlendirmelerde gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2. BİR BÖCEK AİLESİ VAKASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce benzer şekilde hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkili olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp Kurumu’ndan detaylı inceleme talep etti. İnceleme sonucunda, hayatını kaybeden iki kardeşin midelerinde “Alüminyum Fosfid” maddesi tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araştırmasını genişleten ekipler; otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), temizlik görevlisi Shakhla A. (43), ilaçlama şirketi sahibi Murat E. (47) ve şirket çalışanı Sezer Z.’yi (22) gözaltına aldı. Emniyette ifade veren şüphelilerin, ilaçlamayı kurallara uygun yaptıklarını savundukları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.