AK Parti'ye geçmişti! Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evi kurşunlandı

CHP'den AK Parti'ye geçen Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un müstakil evine gece yarısı ateş açıldı. Kumbul'u saldırıda yara almadığı öğrenilirken olayın hemen ardından polis ekipleri, kaçan faillerin peşine düştü.
Kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla ekipler, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları incelemeye aldı. Yaşanan olayın ardından Kumbul'un şahsi güvenlik tedbirleri artırıldı.
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, 15 Nisan'da AK Parti'ye katılmıştı. Kumbul'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.