Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AK Parti'ye geçmişti! Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evi kurşunlandı

Son dakika haberi: CHP'den AK Parti'ye geçen Antalya'nın Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un müstakil evine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, güvenlik kameraları incelemeye alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AK Parti'ye geçmişti! Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evi kurşunlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 16:13

CHP'den AK Parti'ye geçen Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un müstakil evine gece yarısı ateş açıldı. Kumbul'u saldırıda yara almadığı öğrenilirken olayın hemen ardından polis ekipleri, kaçan faillerin peşine düştü.

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
CHP'den AK Parti'ye geçen Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un müstakil evine gece yarısı ateş açıldı.
Saldırıda Kadir Kumbul yara almadı.
Olayın ardından polis ekipleri kaçan faillerin peşine düştü ve kimliklerini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kumbul'un şahsi güvenlik tedbirleri artırıldı.
Kadir Kumbul, 15 Nisan'da AK Parti'ye katılmıştı ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla ekipler, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları incelemeye aldı. Yaşanan olayın ardından Kumbul'un şahsi güvenlik tedbirleri artırıldı.

6 GÜN ÖNCE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, 15 Nisan'da AK Parti'ye katılmıştı. Kumbul'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.