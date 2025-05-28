Mustafa Destici'den infaz yasasına tepki: Genel affa karşıyız

PKK'nın fesih ilan etmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakması beklenirken, süreç kapsamında yürütülen görüşmelerde yeni bir infaz yasası düzenlemesi de gündeme geldi. Ancak söz konusu infaz yasasına Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nden tepki geldi. İnfaz yasasını veto eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç tartışmasız, genel affa karşıyız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'da Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin Türk ve İslam dünyası için hayırlı olmasını dileyen Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gündeme gelen infaz düzenlemesine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

Mustafa Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

AZERBAYCAN'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVE

"Pek çok kardeş ve dost ülkemiz var. Hem Türk dünyasından hem İslam dünyasından. Ama bunların ikisi var ki Türkiye ile beraber 3 ayrı devlet ama tek millet. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Dostluğu ve kardeşliği daim olsun. Bugün bu 3 ülkenin devlet başkanları Azerbaycan'da. Sabah izledik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Laçın Uluslararası Havaalanı'nın açılışını gerçekleştirdiler. Bütün Türk ve İslam dünyasına hayırlı olsun. Bu 3 ülkenin devlet başkanları bugün bir araya gelerek üçlü bir zirve yapacaklar. Bu zirvenin bütün Türk ve İslam coğrafyasının birliğinin ve kardeşliğinin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum.

"GENEL AFFA KARŞIYIZ"

Geçmişte milletimize karşı işlenen suçların yok sayılmasına milletimiz rıza göstermeyecektir. Şimdi bir infaz yasası düzenlemesinden bahsediliyor. Hatta bayramdan önce yani haftaya çıkarılacağı söyleniyor Meclis'te. Bir kere şunu net ifade edeyim; biz genel affa karşıyız, açık ve net, hiç tartışmasız.

"SURİYE'DE KÜRT GÖRÜNÜMLÜ TERÖR DEVLETÇİĞİ PROJESİNE GEÇİLDİ"

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın son açıklamaları açıkça gösteriyor ki; Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/SDG varlığı Şam yönetimi tarafından da artık ayrı bir statüde değerlendirilmektedir. Bu durum Suriye'nin toprak bütünlüğü iddiasının zayıfladığını ve uluslararası aktörlerin özellikle ABD-İsrail ikilisinin bu bölgeyi fiilen bir garnizon Kürt görünümlü terör devletçiğine dönüştürme projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir."